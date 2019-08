Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Anzeigetafel von Baum abmontiert

Raesfeld (ots)

Es sollte den Verkehrsteilnehmern anzeigen, wie schnell sie über den Helweg in Raesfeld fahren. Doch seinen Dienst konnte das Geschwindigkeitsanzeigesystem dort nur kurze Zeit verrichten - Unbekannte haben es gestohlen. Mitarbeiter des Bauhofes hatten das Gerät am Freitag, 23. August, mit Metallringen an einem Baum an der Straße angebracht. Am Montagmorgen entdeckten sie, dass es verschwunden war. Ob der Dieb die Messtafel jetzt in seinem häuslichen Umfeld einsetzt, ist nicht bekannt. Garantiert schenkt es ihm angesichts seiner Tat aber keinen lächelnden Smiley, den es sonst für das Einhalten des Tempolimits parat hat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

