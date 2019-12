Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.12.2019 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus 38239 Salzgitter-Thiede, Thomas-Mann-Straße Dienstag, 24.12.19, 14:30 - 23:00 Uhr

In den Nachmittags- bzw. Abendstunden des 24.12. kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße in Salzgitter-Thiede. Unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Eigentümer am Heiligen Abend aus und drangen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Haus ein. Hier wurden diverse Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut abgesucht und schließlich u.a. Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen haben, oder sonstige tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Fahren unter Drogeneinfluss / Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz 38226 Salzgitter, Westfalenstraße Dienstag, 24.12.19, 07:40 Uhr

Am frühen Vormittag des Heiligen Abend kontrollierten Beamte der Polizei Salzgitter einen 23-jährigen Kraftfahrzeugführer aus Salzgitter. Dieser hatte mit seinem Pkw zuvor die Humboldtallee befahren und war augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärteten sich Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Er räumte schließlich ein, vor einigen Tagen Amphetamine konsumiert zu haben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 23-Jährigen noch zwei Tütchen mit Amphetaminen, sowie ein verbotenes Springmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt; zudem wurden dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm ebenfalls untersagt.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen 38226 Salzgitter, Willy-Brandt-Straße Dienstag, 24.12.19, 10:10 Uhr

Am Dienstagvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter fuhr mit ihrem Pkw aus dem Parkhaus eines Einkaufszentrums und beabsichtigte, nach links in die Williy-Brand-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Salzgitter, der die Willy-Brandt-Straße in Richtung Fredenberg befuhr. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 50-jährige Frau wurde schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Der 28-jährige Fahrzeugführer, sowie sein 33-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Klinikum eingeliefert. Die beiden verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle geborgen werden.

