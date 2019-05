Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Bad Saulgau - Steinbronnen

Tödlicher Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen erlitt am heutigen Freitag der 69-jährige Lenker eines Volkswagens, der gegen 12.00 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Steinbronnen in Richtung Bierstetten befuhr und bei der Biogasanlage im Gewann Saläcker die Kreisstraße 8259 überquerte. Er missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden Lenkers eines Klein-Lkw der Marke Mercedes-Benz, der auf der Kreisstraße aus Richtung Renhardweiler in Richtung Braunenweiler fuhr. Der Lenker des VW Golf wurde beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen werden. Er verstarb noch vor dem Eintreffen eines Rettungshubschraubers an der Unfallstelle. Die Kreisstraße 8259 wurde zur Unfallaufnahme gesperrt, es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der 29-jährige Lenker des Mercedes-Benz Vito wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, wo er stationär aufgenommen wurde.

