POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.12.2019 für den Bereich Peine

5,78 Promille - Hilflose und nicht ansprechbare Person wird von einem Autofahrer auf einem einsamen Feldweg gefunden. Dies rettet ihm offenbar das Leben

Am Dienstag, Heiligabend, 24.12.2019, gegen 19:50 Uhr, meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei und gab an, dass er eine hilflose Person gefunden hätte, die auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der B65/Abzweig Handorf und Bülten in Höhe der dortigen Kiesteiche neben dem Feldweg auf dem Boden läge und die nicht mehr ansprechbar sei.

Eine sofort hinzugerufene Polizeistreife und ein Rettungswagen aus Peine fanden dann auch wenig später den Hinweisgeber und die nicht ansprechbare Person an der einsamen und abgelegenen Örtlichkeit. Die Einsatzkräfte stellten dann aber auch gleich fest, warum der 50jährige Mann aus einem Peiner Ortsteil nicht mehr ansprechbar war: Er war stark alkoholisiert und wurde deshalb ins Klinikum Peine verbracht. Eine hier durchgeführte Blutuntersuchung ergab den traurigen und rekordverdächtigen Wert von 5,78 Promille. Der Mann wurde zur Ausnüchterung stationär aufgenommen. Der Heiligabend hätte für den 50-Jährigen tragisch enden können, wenn er nicht zufällig von dem Autofahrer entdeckt worden wäre.

Ilsede-Adenstedt: Unbekannte Täter zerschlugen am Montag, 23.12.2019 zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr die Glasfüllung von drei Segmenten der Eingangstür zum Evangelischen Pfarramt in Adenstedt. Die Polizei Ilsede bittet um Täterhinweise unter der Telefonnummer 05172-410930.

Am Heiligabend, 24.12.19, gegen 21 Uhr, führte ein 24 Jahre alter Peiner einen Pkw in der Peiner Hermann-Ehlers-Straße unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein Urin-Vortest und eigene Angaben bestätigten den Konsum von Marihuana. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, die ihn in diesem Fall mindestens 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot kosten dürfte, bekommt auch die Führerscheinstelle eine entsprechende Mittelung darüber.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten jungen Frau und einem zerstörten Pkw

Ebenfalls am Heiligen Abend, gegen 23:35 Uhr, befuhr eine 20 Jahre alte Braunschweigerin mit ihrem Pkw die Ortsdurchfahrt der B1 in Bettmar aus Richtung Braunschweig kommend in Richtung Hildesheim. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Grundstücksmauer. Die Autofahrerin wurde durch den Unfall zum Glück nicht so schwer verletzt, musste aber dennoch in einem Braunschweiger Krankenhaus behandelt werden. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden und die Mauer wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 6000 EUR liegen.

Einbrecher sind auch am Heiligabend in Peine aktiv

Zwischen 14 Uhr und 19:15 Uhr sind am Heiligabend unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in den Peiner Dammtorwiesen eingebrochen. Über die Höhe des Schadens und zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Peiner Polizei bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in dem genannten Tatzeitraum unter der Rufnummer 05171/999-0.

Die Polizei Peine wünscht allen Bürgern ein frohes und vor allem friedliches Weihnachtsfest!

