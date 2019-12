Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Diebstahl unter erschwerenden Umständen (u.a. aus KFZ):

Sickte, Schöninger Straße, 24.12.19, 19:00 Uhr - 25.12.19, 15:45 Uhr Lucklum, Am Pulverberg 4, 24.12.19, 20:00 Uhr - 25.12.19, 10:30 Uhr Wolfenbüttel, Keplerstraße 6, 23.12.19, 11:00 Uhr - 25.12.19, 18:45 Uhr Wolfenbüttel, Fümmelser Straße 22, 24.12.19, 08:00 Uhr - 25.12.19, 11:30 Uhr (KFZ)

Im Revierbereich Wolfenbüttel kam es zu insgesamt 4 relevanten Eigentumsdelikten.

In Sickte hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Firmengebäudes auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 80EUR Bargeld entwendet. In Lucklum und Wolfenbüttel wurden zwei Einfamilienhäuser durch bislang unbekannte Täter angegangen. Durch Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentüren wurde sich in beiden Fällen Zugang verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. In Lucklum liegen bisher keine Erkenntnisse zum das Diebesgut vor, in Wolfenbüttel wurden nach bisherigen Erkenntnissen 5000EUR Bargeld entwendet.

Schließlich wurde im Ortsteil Fümmelse ein abgestellter PKW aufgebrochen und diverse, hochwertige Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das PK Wolfenbüttel unter 05331-9330.

Sachbeschädigung an PKW:

Wolfenbüttel, Am Seeligerpark, 24.12.19, 15:30 Uhr - 25.12.19, 09:00 Uhr Wolfenbüttel, Rosenwall 12, 24.12.19, 09:00 Uhr - 25.12.19, 16:00 Uhr

Im Stadtgebiet Wolfenbüttel kam es zu zwei Sachbeschädigungen an parkenden PKW. In beiden Fällen wurde mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseite zerkratzt, dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3500EUR.

Zeugenhinweise bitte telefonisch an das PK Wolfenbüttel unter 05331-9330.

Verkehrslage:

