Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Bahnhofsviertel - Versuchter Raub mit Messer

Mainz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:10 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Passanten unter Vorhalt eines Messers zu berauben. Der 40-jährige Geschädigte war zu Fuß auf dem Heimweg und befand sich in Höhe eines Supermarktes in der Erthalstraße, nähe Hauptbahnhof, als der Täter ihn zunächst ansprach und nach einem Bier fragte. Der Geschädigte lehnte dies ab und wollte weitergehen, als der Täter ihn erneut ansprach. Diesmal umklammerte der Täter den Geschädigten und forderte nun unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe von Geld oder Handy. Der 40-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und in der Folge vor dem Angreifer flüchten. Der Täter soll ca. 23 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe schwarze Haare und sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell