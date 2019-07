Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mann hilft einem Opfer und wird dann auch noch geschlagen und getreten

Auetal (ots)

(swe). Im Rahmen der Veranstaltung "Schlagermove" in Rolfshagen wird am 29.06. gegen 20.20 Uhr der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten stellen das Pärchen (beide 27 Jahre) fest, die jedoch beide keine Angaben zum Sachverhalt machen wollten. Dann wird eine weitere männliche Person (50) festgestellt. Diese Person weist erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich auf. Folgender Sachverhalt stellt sich heraus: Demnach gerät das Pärchen in Streit und der 27-jährige Mann soll dabei auf der am Boden liegenden Frau gesessen und sie gewürgt haben. Dies bemerkt der 50-jährige im Vorbeifahren, hält an und fordert den Mann auf, die Frau loszulassen. Daraufhin schlägt der 27-jährige den 50-jährigen nach jetzigen Erkenntnissen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und tritt den danach am Boden liegenden Mann noch ins Gesicht. Dadurch erleidet der 50-jährige mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich. Ein weiterer Mann (24), der mit einem Treckergespann vom Schlagermove an der Szenerie vorbeikam, kam dem 50-jährigen zur Hilfe. Dem tatverdächtigen 27-jährigen wurde auf Anordnung des AG Bückeburg eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin und gef. Körperverletzung gegen den 50-jährigen ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell