Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kennzeichendiebstahl an einem Polizeifahrzeug

Eystrup (ots)

(opp) Äußerst respektlos agierte ein Täter in der Nacht zum Sonntag am Eystruper Bahnhof. Dort waren gegen 02:00 Uhr Hoyaer Polizeibeamte eingesetzt um einer alkoholisierten, hilflosen Person zu helfen. Nach Beendigung des Einsatzes begaben sich die Polizisten wieder zurück zu ihrem abgestellten Dienstfahrzeug und wurden auf dem Weg dorthin von einem Zeugen auf ein fehlendes, vorderes Kennzeichen an dem Polizeifahrzeug angesprochen. Der Zeuge konnte auch Hinweise auf einen Täter aus einer Gruppe Jugendlicher machen, welche in einer nahegelegenden Gaststätte eine Abi-Party besucht hätten. Ein Tatverdacht richtet sich hier gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden aus der Gemeinde Hilgermissen. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/93464-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

