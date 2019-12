Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 27. Dezember 2019:

Salzgitter Bad: Transporterfahrer mit 2,9 Promille unterwegs

Donnerstag, 26.12.2019, gegen 21:00 Uhr

Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierte am Donnerstagabend die Polizei einen Autofahrer, der zuvor mit seinem Transporter in der Adolf-Kolping-Straße in Salzgitter Bad unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers aus Salzgitter stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

