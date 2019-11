Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - PKW durch verlorene Ladung beschädigt

Haren (ots)

Bereits am 9.November ist es im Ortsteil Fehndorf auf der Süd-Nord-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrer eines möglicherweise landwirtschaftlichen Gespanns war in Richtung K228 unterwegs, als vermutlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung zwei Heurundballen von seinem Anhänger auf die Fahrbahn fielen. Eine nachfolgende PKW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit einem dem Rundballen zusammen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

