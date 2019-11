Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Exhibitionist in Auto

Geeste (ots)

Zeugen informierten am Donnerstagmittag die Polizei, nachdem sie an der Biener Straße einen Mann beobachteten, der mit heruntergelassener Hose in einem silbernen Kleinwagen saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des dortigen Kindergartens.

Der Mann war ca. 35 Jahre alt und von stabiler Statur. Er trug einen Dreitagebart und hatte graumeliertes, lockiges Haar. Er war mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen Pullover bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

