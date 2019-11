Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pressetermin Übergabe "Roter-Ritter-Mobil"

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, 21. November, wird in Nordhorn das sogenannte "Rote-Ritter-Mobil" offiziell seiner Bestimmung übergeben. Im Rahmen eines Pressetermins in der Aula der BBS Gesundheit und Soziales, Am Bölt 5, 48527 Nordhorn, wird das Projekt vorgestellt und umfänglich erläutert. Neben Schulleiter Marheineke und Vertretern des Landkreises Grafschaft Bentheim, werden Repräsentanten der Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. und TEILEn e.V. zugegen sein. Nur mit ihrer freundlichen Unterstützung war es möglich, das Projekt zu verwirklichen. Polizeioberrätin, Dr. Timmer, wird über die Bedeutung der Kooperation von Schule und Polizei zur Steigerung der Verkehrssicherheit referieren. Die offizielle Schlüsselübergabe erfolgt durch Inspektionsleiterin Nicola Simon. Interessierte Pressevertreter/-innen werden gebeten, sich gegen 14.15 Uhr in der Aula der BBS einzufinden.

