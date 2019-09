Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 18. September 2019, gegen 18.30 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Altstadt ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen fuhr von der Hiberniastraße über einen kleinen Zuweg zu einem Parkplatz eines Hotels. Dieser Zuweg wird von einem Gehweg- und Fahrradweg gekreuzt. An dieser Stelle kollidierte der Pkw mit einem 29-jähriger Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell