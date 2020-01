POL-PPMZ: Adventskonzert 2019: Spende für Dombauverein und Polizeiseelsorge

Polizeipräsidium Mainz

Adventskonzert 2019: Spende für Dombauverein und Polizeiseelsorge

Mainz (ots)

Beim traditionellen Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, das am 12. Dezember im Mainzer Dom stattfand, spendeten zahlreiche Besucherinnen und Besucher über 1800 Euro. Heute hat Polizeipräsident Reiner Hamm die Spenden, jeweils 930 Euro, an die Polizeiseelsorge des Bistums Mainz sowie an den Mainzer Dombauverein übergeben.

Bildbeschreibung: von links: Sabine Flegel (Vorsitzende Dombauverein), Reiner Hamm (Polizeipräsident) Stefan Grefig, Chefdirigent des Landespolizeiorchesters RLP, Markus Reuter (Polizeiseelsorger)

