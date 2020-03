Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsversuch durch falschen Polizeibeamten (29.03.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Am Sonntag erhielt eine 81-jährige Frau gegen 22 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten, welche auf die übliche Art und Weise versuchte, sie zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und ihre Wohnung nun auch gefährdet sei. Die Seniorin übergab den Telefonhörer an ihren Sohn, woraufhin der unbekannte Anrufer das Telefonat beendete. Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

