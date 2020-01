Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Firmen und Autos

Menden (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in eine metallverarbeitende Firma an der Fröndenberger Straße eingedrungen. Sie kamen durch ein Fenster und versuchten dann im Inneren, eine Verbindungstür zu einer Spielhalle aufzubrechen. Dass misslang.

Am heutigen Freitagmorgen, zwischen 4.10 und 7.50 Uhr, wurde aus einem Pkw an der Eisenberger Straße eine Geldbörse entwendet.

Zwischen Montag und Donnerstag wurde ein auf einem Parkplatz am Bösperder Weg stehender Lupo, in dem sich diverse Flohmarktartikel befanden, aufgebrochen. Der/die Täter hatten hierzu die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu dem/den Pkw-Aufbrecher(n) nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

