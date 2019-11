Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus

Sachbeschädigung

Einbeck (ots)

Dassel, OT Wellersen, Talstraße, Sonntag, 03.11.2019, gegen 02:30 Uhr

Dassel (sb) - Bislang unbekannte Personen drangen in ein offenstehendes Haus ein und entwendeten einen Feuerlöscher. Anschließenden leerten sie diesen teilweise im Garten des Geschädigten. Weiterhin besprühten sie einen in der Ortschaft Wellersen abgestellten Pkw. Über die Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter den bekannten Telefonnummern mit den Polizeidienststellen in Dassel und Einbeck in Verbindung zu setzen.

