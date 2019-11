Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Rehwild

Einbeck (ots)

Bundesstraße 3, Einbeck Richtung Northeim, Höhe Rosenplänter

Gemarkung Salzderhelden (sb) - Zu einem Wildunfall auf der Bundesstraße 3, Höhe Rosenplänter, kam es am vergangenen Samstagabend gegen 19:15 Uhr. Als eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet Einbeck die B 3 in Richtung Northeim befuhr wechselte ein Reh über die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

