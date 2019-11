Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (Eventcenter) (Kr.) 02.11.2019, 23:45 Uhr

Am späten Samstagabend kam es im Eventcenter zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 39jährigen Mann aus Osterode und einem 51jährigen Northeimer. Im weiteren Verlauf schlug dann der Osteroder den Northeimer mit der Faust in den Nacken. Durch die erlittenen Schmerzen hob dieser reflexartig seine Hand, in der sich noch ein Trinkglas befand. Das Glas entglitt dem Opfer aus der Hand und traf dabei eine im Nahbereich stehende, 47jährige Frau aus Bovenden im Gesicht. Dabei erlitt diese eine Platzwunde am Nasenbein. Gegen den Schläger wurde im Anschluss durch die einschreitenden Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

