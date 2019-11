Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall infolge von Alkohol, Beifahrer leicht verletzt

Uslar (ots)

Uslar/ Allershausen

L 554 Allershausen Höhe Bahnunterführung, Samstag, 02.11.2019, 00:30 Uhr

Uslar (Maz) - Am Samstag gegen 00:30 Uhr kam es auf der L 554 in Allershausen in Höhe der dortigen Bahnunterführung zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Personen. Dabei kollidierte ein PKW mit einer Leitplanke. Der Fahrzeugführer, ein 41 Jahre alter Uslarer, stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Beifahrer, ein 44 Jahre alter Adelebser wurde leicht verletzt. Am PKW sowie an der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5500,- Euro.

