Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Innerhalb der letzten 14 Tage versuchten unbekannte Einbrecher in eine zur Zeit renovierte Dachgeschosswohnung in der Stüttinghauser Ringstraße einzubrechen. Dieser Versuch scheiterte und die Täter gelangten nicht ins Objekt. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

