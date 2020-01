Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gullideckel über Zaun geworfen

Kierspe (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 0.30 Uhr, hob ein bislang unbekannter Täter einen Gullideckel (ca. 30x45 cm) am Rande des Kirchplatzes aus, trug diesen ca. zehn Meter weiter und warf ihn über einen ca. einen Meter hohen Metallzaun in Richtung eines Fensters der Einliegerwohnung der Friedrich-Ebert-Straße. Auf Grund der Schwere des Deckels fiel dieser zu Boden, ohne Schaden zu verursachen. Ein Zeuge sah zur Tatzeit einen jungen, ca. 20 Jahre alten Mann, bekleidet mit Kapuzenjacke und/oder Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf der Brust. Dieser entfernte sich "gebückt" nach dem Aufschlag in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu dem jungen Mann nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell