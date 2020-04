Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart, Polizei Stuttgart und Polizei Berlin geben bekannt:

Stuttgart (ots)

Industrieunternehmen erpresst - Tatverdächtiger festgenommen Polizeibeamte haben am Freitag (03.04.2020) einen 30 Jahre alten Mann sowie seinen 59 Jahre alten möglichen Komplizen festgenommen, beide stehen im Verdacht, ein deutsches Industrieunternehmen erpresst zu haben. Das Unternehmen erstattete bereits im Dezember des vergangenen Jahres Anzeige bei der Polizei. Dort war eine anonyme Nachricht, verbunden mit einer hohen Geldforderung, eingegangen. Die Beschädigung eines Mietwagens mit selbstgebauter Pyrotechnik in der Nacht zum Montag (09.03.2020) in Berlin Treptow-Köpenick steht offenbar im Zusammenhang mit der Erpressung (siehe Pressemitteilung der Polizei Berlin vom 09.03.2020). Der 30-Jährige steht zudem im Verdacht, damit gedroht zu haben, Quecksilber in Fahrzeugen des Unternehmens zu platzieren. Intensive und umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Beamte einer Berliner Spezialeinheit nahmen die beiden Männer am Freitagmorgen im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg auf der Straße fest. Die Kriminalpolizei Stuttgart hat, unterstützt von Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, eine aus rund 20 Beamtinnen und Beamten bestehende Ermittlungsgruppe eingerichtet und intensiv in enger Zusammenarbeit mit der Fachdienststelle für Erpressung des Landeskriminalamts Berlin über mehrere Monate ermittelt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen beschlagnahmten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Der 30-jährige polizeibekannte Deutsche, gegen den bereits ein Haftbefehl in dieser Sache besteht, wird am Samstag (04.04.2020) in Berlin einem Haftrichter vorgeführt. Sein mutmaßlicher Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß gesetzt.

