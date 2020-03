Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall

Lengerich (ots)

Am Donnerstagvormittag (12.03.2020), gegen 07.10 Uhr, kam es an der Straße Wüstenei/Bodelschwinghstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zwei Verkehrsteilnehmer, ein Fahrer eines schwarzen Opel Meriva und der Fahrer eines weißen Pkw, möglicherweise Mitsubishi, befuhren die Straße Wüstenei und bogen beide nach rechts in die Bodelschwinghstraße ab. Nach dem Abbiegevorgang musste der Fahrer des Opel Merivas verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende weiße Pkw fuhr auf. Während der Wartezeit auf die später eintreffende Polizei kontaktierte der Fahrer des schwarzen Opel Merivas einen Zeugen, der den Unfallhergang bemerkt hatte. In dieser Zeit entfernte sich der Unfallfahrer des weißen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Pkw -ggfls. weiß, Mitsubishi- machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell