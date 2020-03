Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Gaststätte

Emsdetten (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend (11.03.) vermutlich in den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Frauenstraße versteckt und einschließen lassen. Gegen 21.30 Uhr hat der Besitzer seine Gaststätte geschlossen. Gegen 01.30 Uhr hat ihn dann ein Stammgast informiert, dass ein Fenster offen steht und die Rollos nicht komplett runtergelassen sind. Der Besitzer ging daraufhin zu seiner Gaststätte und stellte fest, dass vier Spielautomaten aufgebrochen waren und das Geld daraus entwendet wurde. Der Unbekannte öffnete offensichtlich das Fenster von innen und flüchtete so. Dem Besitzer ist in diesem Zusammenhang ein Gast aufgefallen, der plötzlich aus der Gaststätte verschwunden war. Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare, trägt einen Bart und hatte ein schwarzes Cap auf. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

