Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in ein Büro

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (10.03.), 18.00 Uhr bis Mittwoch, 06.15 Uhr, in ein Bürogebäude in der Boschstraße eingestiegen. Sie manipulierten ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie diverse Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Über die mögliche Beute der Täter ist noch nichts bekannt. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

