Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in zwei benachbarte Häuser einen Tag vor Heiligabend

Wermelskirchen (ots)

Am Montagabend (23.12.), um kurz vor 21 Uhr, sind Polizeibeamte zu einem Tatort eines Einbruchs in der Straße Neuenhaus in Wermelskirchen gerufen worden. Zwischen 15:05 und 20:45 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Reihenendhauses an der Bundesstraße 51 auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Was entwendet wurde, war bei Anzeigenerstattung noch nicht bekannt. Nur eine halbe Stunde später wurde bekannt, dass in das Nachbarhaus ebenfalls eingebrochen wurde. Auch hier wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Auch an diesem zweiten Tatort war unklar, ob etwas entwendet wurde, da die Hauseigentümer im Urlaub sind. Für eine Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (ct)

