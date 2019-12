Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Falsche Polizeibeamte: Ehepaar um Schmuck und Edelmetall betrogen

Burscheid (ots)

Für ein Ehepaar aus Burscheid wird es ein trauriges Weihnachtsfest: Betrüger brachten die Eheleute um ihre ganzen Ersparnisse.

Das Ehepaar erhielt zwischen Mittwoch (11.12.) und Samstag (14.12.) immer wieder Anrufe von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten und einem Staatsanwalt. Die Betrüger erklärten dem 87-jährigen Renter und seiner 85-jährigen Frau, dass man einer Bande in Köln auf der Spur sei und zu dieser Bande auch Angestellte der Bank gehörten. Das Ehepaar solle deshalb sämtlichen Schmuck und Wertgegenstände aus den Tresoren und aus den Schließfächern holen. Dem kamen die Senioren nach und packten alles gemäß den Anweisungen in eine Tasche. Die Übergabe erfolgte in Hilgen an der Turnhalle, eine zweite Übergabe in einem Waldgelände in Wuppertal. Die Betrüger ergaunerten Schmuck und mehrere Kilo Edelmetall mit einem Gesamtwert, der deutlich im sechststelligen Bereich liegt. (ma)

