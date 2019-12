Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Büro-Einbrecher in Biesfeld aktiv

Kürten (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.12.) ist in ein Büro auf der Wipperfürther Straße in Biesfeld eingebrochen worden.

Die Tatzeit lässt sich von Mittwochabend um 21:00 Uhr bis Donnerstagmorgen um 07:00 Uhr eingrenzen. Die Einbrecher zerstörten eine Fensterscheibe, um in das Büro zu gelangen. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt; nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort aber ohne Beute.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

