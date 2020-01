Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer wird von Auto erfasst und verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 16.01.2020, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Mozartstraße zu einem Unfall zwischen einem jungen Radler und einem Autofahrer. Der 8-jährige Junge fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen vom Fahrbahnrand an und wurde seitlich von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. In der Folge zog sich der Junge aufgrund des Sturzes vom Fahrrad eine Kopfplatzwunde zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein bittet Zeugen, die diesen Unfall beobachteten, unter Telefon 07621 9800-0, um Hinweise

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/







Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell