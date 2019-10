FW-MH: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am Sonntag Abend gegen 20.00 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Esser-Straße, dass ein Heimrauchmelder ausgelöst hat. Der Löschzug der Feuerwache 1 musste die Wohnungstüre der Dachgeschosswohnung aus der der Warnton zu vernehmen war gewaltsam öffnen. Bei der Kontrolle der Wohnung wurde festgestellt das der Mieter nicht anwesend war und ein Rauchmelder durch eine Fehlfunktion ausgelöst wurde. Auf der Rückfahrt des Löschzuge erreichte die Feuerwehr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 40 in Fahrtrichtung Duisburg. Ein Kleinwagen war aus ungeklärter Ursache in der Abfahrt Dümpten ins Schleudern geraten und lag hinter der Leitplanke auf der Seite. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Bis zur Bergung des Fahrzeuges blieb die Abfahrt Dümpten für ca. 1 Stunde gesperrt.

