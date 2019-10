Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Beschädigte Frontscheibe - bisher Unbekannte werfen Steine auf Regionalbahn - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Güsten (ots)

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, gegen 18:30 Uhr bewarfen bisher unbekannte Täter vermutlich mit Steinen von einer Brücke Höhe der Ortslage Güsten eine Regionalbahn. Dabei wurde die Frontscheibe des Zuges getroffen und beschädigt. Der Triebfahrzeugführer, der sich direkt hinter der Glasscheibe befand, blieb glücklicherweise unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei fuhr mit Blaulicht zum Ereignisort, fand am Tatort jedoch keine Hinweise auf den oder die Täter. Bei dieser Tat handelt es sich um eine schwerwiegende Straftat, bei der es zu weitaus höheren Sach- oder auch Personenschäden hätte kommen können. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Ergreifung des Täters: Wer hat zur Tatzeit in der Ortslage Güsten Personen in Gleisnähe gesehen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

