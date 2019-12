Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Schule

Spelle (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr in ein Schulgebäude an der Schulstraße in Spelle ein. Dort durchsuchten sie die Räume. Nach jetzigen Erkenntnissen wurden keine höherwertigen Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Spelle unter, Tel. 05977929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell