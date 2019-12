Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei warnt vor E-Mails

Papenburg (ots)

Die Polizei Papenburg warnt vor gefälschten E-Mails, die an die Kassenwarte unterschiedlicher Vereine gerichtet sind. In den Mails wird von unbekannten Tätern suggeriert, dass die Kassenwarte im Namen der Vereinsvorsitzenden eine Überweisung, ggf. sogar ins Ausland, durchführen sollen. Mögliche Hinweise auf eine solche E-Mail können ein nicht abgesprochener Zahlungsauftrag, eine nicht übliche Anrede, eine fehlerhafte Schreibweise und dass sich die Antwort-Mail-Adresse von der Absender-Adresse unterscheidet, sein. Daher warnt die Polizei davor, den Aufforderungen von unbekannten Mails nicht nachzukommen und diese direkt in den örtlichen Dienststellen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell