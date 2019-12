Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Schulbus in Brand geraten

Werlte (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr ist in Werlte ein Schulbus in Brand geraten. Der Bus war mit ca. 40 Schülern auf der Sögeler Straße in Richtung Sögel unterwegs, als im Motorraum ein Brand ausbrach. Der Brand konnte durch den Fahrer gelöscht werden. Daher waren durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr keine weiteren Löscharbeiten mehr nötig. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr gab der Busfahrer an, dass die von ihm mitgeführten Schüler bereits mit einem anderen Bus in Richtung Busbahnhof Sögel unterwegs seien. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell