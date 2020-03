Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in ein Firmengebäude

Altenberge (ots)

Am Mittwoch (11.03.), um 02.09 Uhr warfen zwei unbekannte Täter mit einer Gehwegplatte die Eingangstür eines Firmengebäudes in der Straße "Zur Steinkuhle" ein. Anschließend gingen sie in das Gebäude. Dort durchsuchen sie zwei Büroräume. Sie brachen einen Aktenschrank auf und durchsuchten einen Rollcontainer. Nach kurzer Zeit verließen sie das Gelände wieder. Von der Tat gibt es eine Kameraaufzeichnung. Die beiden Täter sehen wie folgt aus: Ein der beiden trug eine graue Jacke mit schwarzen Ärmeln, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der zweite Täter trug eine schwarze Jacke mit einem grauen Streifen, eine graue Hose und schwarze Schuhe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emsdetten in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

