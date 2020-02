Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht - 1.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gestern in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen an der Moltkestraße geparkten Hyundai in grau. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

