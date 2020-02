Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 50 Paar Schuhe gestohlen

Recklinghausen (ots)

Aus einem Auto, das an der Waldenburger Straße geparkt war, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ungefähr 50 Paar Schuhe und andere Gegenstände gestohlen. Die Sachen waren für einen Trödelmarkt gedacht und dafür im Auto gelagert. Der Aufbruch wurde um 03.30 h von Zeugen bemerkt. Tatverdächtige konnten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die in der Nacht Verdächtige mit jeder Menge Schuhe gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

