Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter auf frischer Tat auf dem Campingplatz in 17459 Zempin gestellt

Heringsdorf (ots)

Am 30.12.2019 gegen 16:00 Uhr, meldete eine Zeugen über Notruf der Polizei, dass er auf dem Campingplatz in 17459 Zempin eine Einbrecher gestellt hat. Dieser sei in einen dort abgestellten Wohnwagen eingebrochen. Sofort wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeirevier Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Diesen übergab der Zeugen den Einbrecher. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Täter in insgesamt 5 Wohnwagen eingebrochen war. Da der 58-jährige Täter bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen und wird am 31.12.2019 einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine genaue Schadenshöhe kann zur Zeit nicht benannt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell