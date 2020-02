Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Leicht verletzter Mofa-Fahrer

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21 Uhr parkte eine 78-jährige Marlerin ihren Peugeot rückwärts am Beisinger Weg aus. Dabei übersah sie einen 82-jährigen Mofa-Fahrer aus Recklinghausen, der den Beisinger Weg in Richtung Norden befuhr. Der Mofa-Fahrer musste der Marlerin ausweichen und kam zu Sturz. Dabei verletzte sich der 82 Jährige leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

René Borghoff

Telefon: 02361/55-1041

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell