Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Unfallzeuge gesucht

Rheine (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Wiekstraße ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. In der vergangenen Woche, zwischen Dienstagabend (03.03.), 21.30 Uhr und Mittwochvormittag, 10.00 Uhr, ist dort ein parkender grauer Ford C-Max angefahren worden. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Ein bislang nicht bekannter Zeuge hat diesen Unfall möglicherweise beobachtet. An dem beschädigten Ford hinterließ er eine Nachricht mit einem Kennzeichenfragment. Leider hat dieses bislang nicht zur Ermittlung des verursachenden Fahrzeugs geführt. Die Ermittler bitten daher den Zeugen, sich bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 zu melden.

