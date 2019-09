PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 28.09.2019

Hofheim (ots)

Kleinkraftrad abgebrannt Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei Hofheim in Diedenbergen, auf dem Baketballplatz in der Weilbacher Straße, ein brennendes Kleinkraftrad gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr war das Fahrzeug bereits vollständig niedergebrannt. Die Ermittlungen zu einem Geschädigten gestalten sich schwierig und dauern noch an. Aufgrund der Umstände wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem Eine 32 Jahre alten Hofheimerin wurde am Freitag um 15:18 Uhr, in der Hattersheimer Straße in Kriftel, bei einem Auffahrunfall, leicht verletzt. Ein vor ihr fahrender Lkw musste nach der Einmündung Gutenbergstraße aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin versuchte ihren Skoda Octavia ebenfalls abzubremsen, rutschte aber von der Bremse ab und fuhr in das Heck des Lkw. Sie wurde dabei verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, während der Lkw keine sichtbaren Schäden davontrug.

Verkehrsunfallflucht Unfallzeit: Freitag, den 27.09.2019, gg. 05:00 Uhr - 13:00 Uhr Unfallort: 65719 Hofheim-Wallau, Robert-Bosch-Straße

Am Freitag, dem 27.10. kam es zwischen 05:00 - 13:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Das Fahrzeug des Geschädigten, ein schwarzer BMW, parkte im Bereich der Robert-Bosch-Straße am Fahrbahnrand. Zur Mittagszeit soll es zu einem lauten Knall gekommen sein. Als der Geschädigte dann zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen erheblichen Sachschaden im Bereich seiner linken Fahrzeugseite feststellen. Der unbekannte Unfallverursache hatte sich jedoch schon von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf 2500,- EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 in Verbindung zu setzten.

Enkeltrick Eine 85-jährige Eppsteinerin wurde am Freitag, in Eppstein, in der Straße Am Wingertsberg, Opfer eines Trickbetruges. Sie wurde durch ihren angeblichen Enkel angerufen, der vorgab für den Kauf einer Wohnung Geld zu benötigen. In der Annahme, dass sich ihr Enkel in einer finanziellen Notlage befand, übergab sie Schmuck im Wert von 40.000 Euro an einen Mann, der als Abholer zu ihr geschickt wurde. Der Abholer wird beschrieben als Mann, 30-35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-bart. Bekleidet war er mit einem blauen Pullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-67490 in Verbindung zu setzen.

In dem Zusammenhang rät die Polizei: - Fragen Sie immer nach dem Namen des Anrufers. - Rufen Sie die oder den "Verwandten" zurück. Verwenden Sie dazu die Ihnen bekannte Telefonnummer - nicht aber eine Nummer, die die Anruferin oder der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat. - Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Bevor Sie jemandem (auch einer bzw. einem angeblichen "Verwandten") mit Geld zu helfen versprechen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens, z.B. mit einem Familienmitglied, einer Freundin, einem Freund oder auch einer Bankmitarbeiterin oder einem Bankmitarbeiter. Wenn Ihnen die Sache "nicht geheuer" ist, informieren Sie bitte Ihre örtliche Polizeidienststelle. - Übergeben Sie kein Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. Bei Forderungen von Bargeld am Telefon - legen Sie sofort auf! - Lassen Sie sich kostenlos beraten! Nehmen Sie mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle Kontakt auf.

