PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 24.09.2019

Hofheim (ots)

1. Radfahrer nach Streit mit Autofahrer verletzt, Hofheim am Taunus, Am Stegskreuz, Montag, 23.09.2019, 15:00 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag kam es in Hofheim zu einem Streit zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem BMW-Fahrer, infolgedessen der Radler stürzte und sich Verletzungen zuzog. Gegen 15:00 Uhr war das Duo, welches hintereinander die Niederhofheimer Straße in Richtung Hofheimer Ortsausgang befuhr, in Streit geraten. Daraufhin hielten beide Fahrzeugführer auf der Fahrbahn an, diskutierten ein vorausgegangenes Verhalten des Radfahrers und beleidigten sich letztlich gegenseitig. Den Angaben von mehreren unbeteiligten Zeugen sowie dem geschädigten 50-jährigen Radfahrer aus Lorsbach zufolge sei der Autofahrer dann los- und dabei gegen das Velo des Radlers gefahren. Durch den Anstoß stürzte der 50-Jährige und zog sich oberflächliche Verletzungen zu, während der BMW-Fahrer seine Fahrt fortsetzte. Die Ermittlungen zur Identität des Pkw-Fahrers dauern an. Gegen ihn wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. An Bäckerei gehebelt - Alarm ausgelöst, Kriftel, Oberweidstraße, Dienstag, 24.09.2019, 01:47 Uhr

(jn)Der in einer Krifteler Bäckerei ausgelöste Alarm hat in der vergangenen Nacht die Polizei auf den Plan gerufen. Diese stellte am Tatort frische Hebelspuren an der Eingangstür fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein oder mehrere unbekannte Täter um 01:47 Uhr, vermutlich beim Versuch, die Haupteingangstür aufzuhebeln, den Alarm der in der Oberweidstraße gelegenen Bäckerei ausgelöst. Ohne die Geschäftsräume betreten zu haben und folglich auch ohne Diebesgut ergriffen die Unbekannten die Flucht und hinterließen einen entsprechenden Sachschaden an der Tür. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Einbruchsspuren an Wohnungstür, Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, Montag, 23.09.2019, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des Montages haben mutmaßlich Einbrecher an der Wohnungstür eines Schwalbacher Mehrfamilienhauses gehebelt und mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterlassen. Im Tatzeitraum zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr betraten die Unbekannten das Wohnhaus in der Julius-Brecht-Straße und versuchten, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Anschließend flüchteten die Täter unverrichteter Dinge. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Smartphone aus Pkw gestohlen, Hattersheim am Main, Schulstraße, Montag, 23.09.2019, 16:10 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)Unbekannte haben am Montag in Hattersheim gewaltsam einen Pkw geöffnet und aus dem Innenraum ein Mobiltelefon gestohlen. Das Fahrzeug - ein schwarzer Kia - parkte zwischen 16:10 Uhr und 17:15 Uhr in der Schulstraße. In diesem Zeitraum schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster des Pkw ein und nahmen das offen auf dem Beifahrersitz abgelegte Smartphone im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Mit der Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Zeugen nach Busunfall gesucht!, Eppstein, Vockenhausen, Bergstraße, Bushaltestelle Freiherr-vom-Stein-Schule, Montag, 23.09.2019, gegen 13:00 Uhr

(jn)Wie der Polizei erst gestern Abend mitgeteilt wurde, kam es bereits am Montagmittag zu einem Unfall im Eppsteiner Stadtteil Vockenhausen, bei dem ein 13-jähriges Mädchen verletzt wurde. Den bislang vorliegenden Informationen zufolge hatte die 13-Jährige gegen 13:00 Uhr einen Schulbus an der Bushaltestelle "Freiherr-vom-Stein-Schule" bestiegen. Kurz nachdem sie eingestiegen war, kam es zu einer leichten Kollision zwischen ihrem und einem weiteren Bus, infolgedessen das Kind das Gleichgewicht verlor und stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die letztendlich auch in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei in Kelkheim sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

6. Unfallverursacher geflüchtet, Flörsheim am Main, Hochheimer Straße, Montag, 23.09.2019, 10:40 Uhr bis 10:47 Uhr

(jn)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus sucht nach einer Verkehrsunfallflucht vom Montagvormittag in Flörsheim nach dem Unfallverursacher. Wie der Geschädigte Besitzer eines schwarzen Mercedes gegenüber der Polizei angab, hatte er seinen Wagen um 10:40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 3 in der Hochheimer Straße abgestellt. Wenige Minuten später kehrte er zu seinem Benz zurück und stellte erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront fest. Vom Verursacher fehlte indes jede Spur, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 erbeten.

7. Zusammenstoß mit Einsatzfahrzeug, Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Montag, 23.09.2019, 07:28 Uhr

(jn)Während einer Alarmfahrt kam es am Montagmorgen in Sulzbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem Taxi. Der Fahrer des Taxis musste im Anschluss medizinisch behandelt werden. Derzeitigen Erkenntnissen folgend befuhren die beiden Verkehrsteilnehmer gegen 07:30 Uhr die Hauptstraße von der Limesspange kommend in Fahrtrichtung Cretzschmarstraße. Aufgrund eines aktuellen Einsatzes musste der Streifenwagen das Taxi auf Höhe der Rossertstraße überholen. Zugleich beabsichtigte der Taxifahrer nach links in die Rossertstraße abzubiegen, wobei es zu einer Kollision der zwei Fahrzeuge kam. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw blieben trotz des entstandenen Sachschadens fahrbereit.

