PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 21.09.2019

Hofheim (ots)

Täterfestnahme auf frischer Tat in Kriftel / 65830 Kriftel, Beyerbachstraße, Autohaus Günther & Schmitt Freitag, 20.09.2019, 23:30Uhr

Mehrere Streifenbesatzungen haben kurz vor Mitternacht fünf Personen auf frischer Tat festgenommen. Die rumänischen Staatsangehörigen allesamt mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen wurden zuvor von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Gelände des Autohauses Günther & Schmitt an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die Personen in einem Pkw Volkswagen. Dieser konnte durch besagte Streifen der Polizeistation Hofheim an der Kreuzung Gutenbergstraße /Hattersheimer Straße gestellt werden. Im Fahrzeug konnte entsprechendes Diebesgut sichergestellt werden. Die Beschuldigten wurden für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim verbracht.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

