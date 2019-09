PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist festgenommen, Hattersheim, Am Goldbach, Samstag, 21.09.2019, 18:40 Uhr

(ge) Am Samstagabend kam es in Hattersheim in der Straße "Am Goldbach" zu einer exhibitionistischen Handlung in Gegenwart eines 8-jährigen Mädchens. Gegen 18:40 Uhr zeigte sich ein 57-jähriger Mann sich auf Scharm verletzender Art und Weise gegenüber der Geschädigten und ihren Eltern. Daraufhin wurde der 57-jährige Mann von verständigten Polizeibeamten festgenommen und für weitere polizeiliches Maßnahmen auf das Revier gebracht. Die Polizei in Kelkheim hat eine Strafanzeige gefertigt und ermittelt.

2. Gefährliche Körperverletzung in Bistro, Kelkheim, Bahnstraße, Samstag, 21.09.2019, 02:20 Uhr

(ge) Am Samstagabend eskalierte eine verbale Streitigkeit in einer Bar in der Bahnstraße in Kelkheim. Vier Gäste griffen, gegen 02:20 Uhr, während eines Streits einen 46-jährigen Mann und den 43-Jährigen Barbesitzer an. Hierbei wurden beide durch Schläge leicht verletzt. Im weiteren Verlauf zog einer der Täter eine Schusswaffe, mutmaßlich eine Gaspistole und schoss gegen die Decke und auf eine Vitrine. Im Anschluss daran flüchteten die Unbekannten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten vier Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Allerdings konnte bei den Festgenommenen keine Schusswaffe aufgefunden werden. Die Kelkheimer Polizei hat Strafanzeigen erstattet und ermittelt.

3. Gefährliche Körperverletzung in Sulzbach, Sulzbach, Klosterhofstraße, Freitag, 20.09.2019, 19:00 Uhr

(ge) Am Freitagabend kam es in Sulzbach in der Klosterhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 15-Jährigen. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es zwischen den beiden Personen zu einem Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. In deren Verlauf besprühte der 15-jährige Junge den 17-Jährigen mit einem Tierabwehrspray. Hierbei wurden beiden Beteiligte leicht verletzt. Die Eschborner Polizei hat Strafanzeigen erstattet und ermittelt.

4. Mehrere Körperverletzungen im Main-Taunus-Kreis, Hattershaim, Südring, Kriftel, Parkstraße, Schwalbach, Am Kronberger Hang, Oberliederbach, Wachenheimer Straße, Samstag, 21.09.2019, - Sonntag, 22.09.2019

(ge) Am vergangen Wochenende kam es im Main-Taunus-Kreis zu mehreren Körperverletzungen. Am Samstagabend wurde ein 31-jähriger Mann von einem Unbekannten am Südring in Hattersheim zunächst festgehalten. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der 31-Jährige durch Schläge und Tritte leicht verletzt wurde. Der Unbekannte Täter soll ca. 190 cm groß sein. Er habe eine Glatze und einen Dreitagebart. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen. Weiterhin kam es am Samstag, gegen 23:30 Uhr, zu einer Körperverletzung in der Parkstraße auf der Kerb in Kriftel. Hier entstand bei einem Streit ein Handgemenge, bei dem ein 17-Jähriger durch Schläge leicht verletzt wurde. Der Täter sei männlich, ca. 16 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er habe lockige, schwarze Haare. Weiterhin soll er mit einer Jogginghose und roten Schuhen bekleidet gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung in Schwalbach in der Straße "Am Kronberger Hang" vor einem Schnellrestaurant. Hier geriet ein 33-Jähriger in eine körperliche Auseinandersetzung mit vier weiteren Personen wobei der Mann leicht verletzt wurde. Im Anschluss darauf flüchteten die Täter in Richtung eines Feldweges. Jedoch konnten alle vier Tatverdächtigen im Anschluss angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden. Des Weiteren kam es am Sonntagabend zu einer weiteren Körperverletzung in der Wachenheimer Straße in Oberliederbach im Festzelt. Gegen 23:30 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche jedoch in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei wurde ein 39-Jähriger leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Auch hier konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. In allen Fällen hat die Polizei Strafanzeige gefertigt und ermittelt.

5. Einbruch in Lagerhalle, Hofheim, Homburger Straße, Freitag, 20.09.2019, 17:00 Uhr - Sonntag, 22.09.2019, 16:30 Uhr

(ge) Am vergangen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Homburger Straße in Hofheim ein. Die Täter öffneten gewaltsam einen Seiteneingang der Halle und entwendeten Arbeitsgeräte im Wert von rund 60.000 Euro. Im Anschluss daran flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

6. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Kriftel, Paul-Duden-Straße, Sonntag, 22.09.2019, 15:00 Uhr - 17:45 Uhr

(ge) Im Laufe des Sonntags brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Paul-Duden-Straße in Kriftel ein. Die Einbrecher verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung und entwendeten dort Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

7. Einbruch in Schule, Hochheim, Burgeffstraße, Freitag, 20.09.2019, 15:00 Uhr - Sonntag, 22.09.2019, 12:20 Uhr

(ge) Zwischen Freitag und Sonntag brachen unbekannte Täter in die Peter-Josef-Briefs-Schule in der Burgeffstraße in Hochheim ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten der Schule und öffneten dort gewaltsam mehrere Schränke. Im Anschluss daran flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unklar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

8. Einbruch vereitelt, Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße, Samstag, 21.09.2019, 15:20 Uhr

(ge) Am Samstagabend versuchten zwei unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Vockenhausen einzubrechen. Jedoch wurde ein Hausbewohner, gegen 15:20 Uhr, von dem Lärm der Einbrecher aufgeschreckt, woraufhin er auf sich aufmerksam machte. Daraufhin flüchteten die zwei unbekannten Täter. Sie werden als männlich, zwischen 30 und 40 Jahren alt und muskulös beschrieben. Einer sei ca. 180 - 185 cm groß und habe blonde Haare und grüne Augen. Er soll mit einer blauen Jeanshose, einer grünen Jacke und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen sein. Der Zweite sei ca. 170 cm groß und habe ebenfalls blonde Haare. Er sei mit einer blauen Jeanshose, einer hellblauen Jeansjacke und ebenfalls mit einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

9. Roller-Diebstähle, Eschborn, Niederhöchststadt, S-Bahnhof Donnerstag, 19.09.2019, 13:25 Uhr - Sonntag 22.09.2019, 10:30 Uhr

(ka) Zwischen Donnerstag und Sonntag entwendeten unbekannte Täter mehrere Roller am S-Bahnhof in Eschborn. Eine 49-jährige Frau sicherte ihr Kleinkraftrad beim Abstellen am Bahnhof mit einem Lenkradschloss, dennoch entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug auf bisher ungeklärte Art und Weise. Der Roller ist von der Marke "Piaggio" und hat eine blaue Lackierung. Außerdem ist das Kleinkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen 613 BXU angemeldet. Der zweite Motorroller-Diebstahl ereignete sich von Samstag auf Sonntag in der Steinbacher Straße. Dort wurde ein Roller am S-Bahnhof in Niederhöchst unter einem Unterstand auf bisher ungeklärte Weise entwendet. Der Roller ist schwarz und von der Marke "Taizhou", das amtliche Kennzeichen lautet 175 HNR. Der Gesamtschaden beider Diebstähle wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

10. Schwerer Diebstahl, Flörsheim am Main-Wicker, Am Graben, Samstag, 21.09.2019, 21:00 Uhr - Sonntag, 22.09.2019, 9:30 Uhr

(ka) In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen unbekannte Täter ein Motorrad in der Straße "Am Graben" in Flörsheim am Main. Am Sonntagmorgen bemerkte ein 58-jährige Mann, dass sein Motorrad im Wert von ca. 1.200 Euro auf bisher unerklärte Art und Weise entwendet wurde. Das gestohlene schwarze Motorrad der Marke "Suzuki" und hat das amtliche Kennzeichen MTK-KQ 16. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

11. Motorrad gestohlen, Hofheim am Taunus, Hofheim, Cohausenstraße, Freitag, 20.09.2019, 13:00 Uhr - Samstag, 21.09.2019, 22:30 Uhr

(ka) Zwischen Freitag und Samstag ereignete sich in der Cohausenstraße in Hofheim ein Diebstahl, bei dem ein Kleinkraftrad gestohlen wurde. Unbekannte Täter überwanden auf bisher ungeklärte Art ein Eingangstor und verschafften sich so Zugang zu dem Grundstück. Dort stand ein schwarz-blaues Motorrad der Marke "Hyosung", welches sie entwendeten. Der Wert des gestohlenen Fahrzeuges liegt bei ca. 2.500 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

12. Prüfstand niedergebrannt, Kelkheim, Spessartstraß, Sonntag, 22.09.2019, 11:55 Uhr

(ge) Am Sonntagabend brannte ein sogenannter Prüfmessstand einer Firma in der Spessartstraße in Kelkheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in einer Werkshalle eine Maschine, welche im 24-Stunden-Betrieb lief, in Flammen und wurde beim Brand zerstört. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden.

12. Unfallflucht auf der A66, Kriftel, Bundesautobahn 66, Freitag, 20.09.2019, 17:20 Uhr

(ka) Am Freitagabend kam es auf der A66 in Richtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Als ein 44-jähriger Autofahrer die A 66 im Baustellenabschnitt zwischen Wiesbaden und Frankfurt befuhr, kam ihm ein dunkelblauer BMW zu nahe, sodass der Geschädigte mit seinem PKW in die Schutzplanke ausweichen musste. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 in Verbindung zu setzen.

13. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Eschborn, Zeppelinstraße, Samstag, 21.09.2019, 07:00 Uhr - 22:00 Uhr

(ka) Im Laufe des Samstages ereignete sich in der Zeppelinstraße in Eschborn ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine unbekannte Fahrerin befuhr die Zeppelinstraße und touchierte während der Fahrt einen schwarzen BMW, der in einer Parklücke stand. Die unbekannte Täterin entfernte sich ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen vom Unfallort. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 in Verbindung zu setzen.

