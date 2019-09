POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis am 27.09.2019

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zigarettenautomat gestohlen, Eschborn, Düsseldorfer Straße, 20.09.2019 bis 26.09.2019

(ho)Gestern Mittag wurde in der Düsseldorfer Straße in Eschborn der Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten festgestellt. Unbekannte Täter haben sich im Verlauf der vergangenen Tage an dem Gerät zu schaffen gemacht und ihn mitsamt der mechanischen Sicherung aus der Verankerung gerissen. Mit dem Automaten flüchten die Diebe anschließend unerkannt vom Tatort. Wegen des Gewichtes und der Größe der Beute ist nicht auszuschließen, dass die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Die Polizei in Eschborn hat Strafanzeige wegen schwerem Diebstahls erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbruch in Gewerbebetrieb, Sulzbach, Wiesenstraße, festgestellt am 26.09.2019, gg. 17.10 Uhr

(ho)Unbekannte Einbrecher haben sich gestern Zugang zu einem Büro- und Lagergebäude in der Wiesenstraße in Sulzbach verschafft. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude und suchten nach Wertsachen. Mit einer Lautsprecherbox und Lebensmitteln flüchteten sie schließlich vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Jugendlicher bei Unfall verletzt - Pkw flüchtet, Eschborn, Hauptstraße, 26.09.2019, gg. 17.05 Uhr

(ho)Ein 15-jähriger Jugendlicher ist gestern am frühen Abend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Verursacher/die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der 15-jährige war gegen 17.05 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte die Hauptstraße auf einem Fußgängerüberweg überqueren und in Richtung Sossenheimer Straße weiterfahren. Dabei wurde er vom Fahrer/Fahrerin eines schwarzen Volvos übersehen, der aus Richtung der Polizeistation Eschborn kommend auf der Hauptstraße unterwegs war. Der Volvo fuhr gegen das Vorderrad des Jungen, sodass dieser ins Schlingern geriet und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Volvo flüchtete von der Unfallstelle. Die Ermittlungen aufgrund des abgelesenen Kennzeichens dauern derzeit noch an. Zeugen, die jedoch Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des Volvos machen können, werden gebeten, sich mit der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verletzte bei Verkehrsunfall, Niederhofheim, Taunusstraße, 26.09.2019, gg. 20.50 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Abend in Niederhofheim eine 77-jährige Autofahrerin leicht und ihr 81-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden. Die 77-Jährige war mit ihrem Toyota auf der Taunusstraße in Richtung Rossertstraße unterwegs und wich dabei einem entgegenkommenden Fahrzeug offenbar zu weit nach rechts aus. Dabei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Toyota, der wiederum auf einen geparkten Mercedes aufgeschoben wurde. Nach dem Aufprall verlor die Frau komplett die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass dieses umkippte und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen und ihr Beifahrer musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Unfallwagen wurde schwer beschädigt und abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

5. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

(ho)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich der Polizeidirektion Main-Taunus:

Freitag: Bundesstraße 8, Gemarkung Bad Soden, Höhe Zufahrt Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten, auch unangekündigten Messstelle geben kann.

