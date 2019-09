PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 25.09.2019

Hofheim (ots)

1. Illegale Müllentsorgung - Hinweisgeber gesucht, Hochheim am Main, Flörsheim am Main, Weilbach, Wicker, bis September 2019

(jn)In den vergangenen drei Monaten haben unbekannte Täter vermehrt ihren Müll illegal auf den Grundstücken der Rhein-Main-Deponie GmbH im Bereich von Hochheim und Flörsheim am Main entsorgt. Bereits Anfang Juni wurden auf einem Feldweg beim Dyckerhoff-Steinbruch in der Gemarkung Flörsheim mehr als 100 Altreifen abgeladen. Etwa vier Wochen später hinterließen Unbekannte wilden Abfall in den Weilbacher Kiesgruben, wobei es sich um Bauschutt, Holzpaletten sowie Sanitäranlagen aus Keramik gehandelt hat. Zu einem weiteren Vorfall kam es Anfang September, als bislang unbekannte Täter Nahe des Reiterhofs Falkenberg in der Gemarkung Hochheim rund 60 Altreifen entsorgt haben. Aufgrund der großen Mengen Abfall handelt es sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge um gewerbliche Abfälle. Illegale Abfallentsorgung ist kein Kavaliersdelikt und kann mit erheblichen Bußgeldern geahndet werden. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei für Umweltdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, sensibel zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend unter der 110 oder bei der örtlich zuständigen Polizei zu melden.

2. Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet, Eschborn, An der alten Mühle, Dienstag, 24.09.2019, 18:55 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es in Eschborn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 18:55 Uhr und 22:00 Uhr das Küchenfenster des Wohnhauses in der Straße "An der alten Mühle" auf, durchsuchten die Wohnräume und verschwanden mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Durch das gewaltsame Eindringen entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Fahrzeug von Handwerkern geknackt - Werkzeug gestohlen, Hattersheim am Main, Karl-Eckel-Weg, Dienstag, 24.09.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2019, 07:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben sich Werkzeugdiebe in Hattersheim aufgehalten und in einem VW Transporter Beute im Wert von mindestens 1.200 Euro gemacht. Ersten Ermittlungen folgend schlugen die Kriminellen das Fenster des auf einem Parkplatz im Karl-Eckel-Weg geparkten Fahrzeuges ein und entwendeten eine Bohrmaschine, einen LED-Strahler sowie Zigaretten aus dem Fahrzeuginnenraum. Mit ihrem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Sie hinterließen zudem einen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Baugerüst gestohlen, Eppstein, Bundesstraße 455, Bahnunterführung Höhe Abfahrt Niederjosbach, Freitag, 13.09.2019 bis Dienstag, 24.09.2019

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 13.09.2019 und Dienstag, 24.09.2019 haben unbekannte Täter ein Baugerüst im Bereich der B455 bei Eppstein entwendet. Das bereits zerlegte Gerüst sollte vorübergehend in der Bahnunterführung Höhe der Niederjosbacher Abfahrt gelagert werden und hatte einen Wert von mindestens 800 Euro. Gestern musste ein Vorarbeiter feststellen, dass das Baugerüst verschwunden war. Hinweise zu der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

5. Einzelnes Fahrzeugrad demontiert und entwendet, Kelkheim (Taunus), Münster, Am Waldeck, Montag, 23.09.2019, 10:00 Uhr bis Dienstag, 24.09.2019, 06:00 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Stadtteil Münster haben Räderdiebe Anfang der Woche das Rad eines VW demontiert und anschließend entwendet. Die weiteren Räder blieben zurück. Zwischen Montagvormittag, 10:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr machten sich die Täter an dem Reifen des "Am Waldeck" geparkten VW Lupo zu schaffen, indem sie die Schraubenmuttern lösten und das Rad demontierten. Im Anschluss flüchteten die Langfinger mit ihrer Beute im Wert von etwa 200 Euro und ließen das Fahrzeug auf der Bremsscheibe liegend zurück. Ob die Unbekannten während ihrer Tat gestört wurden und deshalb vom Diebstahl der weiteren Räder absahen, ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

6. Schulgebäude beschmiert, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rathausplatz, Dienstag, 24.09.2019, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2019, 07:00 Uhr

(jn)Seit Dienstagmorgen haben Unbekannte mehrere Wände der Kelkheimer Gesamtschule Fischbach beschmiert und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Zur Tatzeit betraten die Täter das Schulgelände und hinterließen eine unbekannte schwarze Flüssigkeit auf einigen Wänden des Schulgebäudes. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

