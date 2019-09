Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Exhibitionist zeigt sich vor jungen Frauen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Exhibitionist in Discountmarkt Tatzeit: 13.09.2019, 18:10 Uhr In einem Discountmarkt in der Bahnhofstraße entblößte sich am Freitagabend ein unbekannter Täter vor zwei jungen Frauen. Die beiden Frauen befanden sich in dem Markt, als sie einen Mann bemerkten der hinter ihnen herging. Der Mann entblößte plötzlich seinen Genitalbereich und fing an an seinem Glied zu manipulieren. Daraufhin fingen die Frauen an zu schreien woraufhin der unbekannte Mann aus dem Geschäft flüchtete. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist schlank, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hat braune Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und er führte einen blauen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell