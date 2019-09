Polizei Homberg

POL-HR: Homberg (Efze) - Einbruch in Boutique und anschließende Täterfestnahme

Homberg (ots)

In der Nacht zum Freitag, gegen 23:00 Uhr, nahm eine Anwohnerin in Homberg ein lautes Geräusch wahr, woraufhin sie eine männliche Person dabei beobachten konnte, wie diese ein Gitter an einer Boutique in der Kernstadt zur Seite bog. Zuvor schlug er das Glas der Eingangstür ein, wobei sich der Täter eine Schnittverletzung zuzog. Der 31-jährige Mann aus Homberg konnte noch am Tatort durch Beamte der Polizeistation Homberg festgenommen werden. Bis dahin hatte der alkoholisierte Täter bereits Bargeld, Schmucksteine und eine Schmuckdose in seinen Besitz gebracht. Er wurde mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlendem Haftgrund auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. An der Boutique entstand Sachschaden von mindestens 1.500,- EUR.

