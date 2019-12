Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erhitztes Fett führt zu Brand

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019, um 12:20 Uhr kam es in einem Anwesen in dem Kreuzweg, Pirmasens zu einem Küchenbrand. Ein 53-jähriger Mann aus Pirmasens erhitzte auf einem Herd einen Topf mit Fett. Durch einen Telefonanruf wurde der Mann abgelenkt und ließ das Fett außer Acht. Das Fett fing durch die starke Erhitzung an zu brennen und setzte auch die Dunstabzugshaube der Küche in Brand. Der Brand wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht. Der 53-jährige Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,00 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell